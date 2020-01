Walter saiu sem ser inscrito

Walter Clar vai ficar mais conhecido em Portugal pelo facto de ter esperado quase uma noite inteira para tirar uma fotografia com Cristiano Ronaldo do que propriamente como jogador do Boavista. O paraguaio, aliás, já não está no Bessa desde outubro, altura em que acertou a rescisão do contrato que o ligava aos axadrezados até ao final da época, caindo também naturalmente por terra a opção que estava salvaguardada entre as partes.

Walter foi um dos reforços apresentados no Bessa para 2019/20, mas acabou por nem sequer ser inscrito na Liga por falta de vagas, mas com a promessa de que a sua situação seria revista na atual reabertura do mercado. Certo é que o lateral de 25 anos já foi anunciado como reforço do Guarani, do Paraguai, onde o esquerdino cumpriu toda a carreira, acabando por não vingar nesta sua primeira aventura no futebol europeu.