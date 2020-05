Xadrez foi rei há 19 anos

Faz hoje 19 anos que o Boavista alcançou o histórico título de Campeão Nacional.





O momento que consolidou a hegemonia da formação então orientada por Jaime Pacheco surgiu na penúltima jornada da prova, com o triunfo (3-0) averbado no Estádio do Bessa diante do Aves.Bandeira axadrezada mesmo em cima da reta final do primeiro campeonato deste milénio após um tiro de partida insosso, já que o Boavista chegou ao primeiro terço do campeonato em 4º lugar, a oito pontos de distância do FC Porto, e só saltou para a liderança, que nunca mais largou, na última jornada da primeira volta, com o golo de Martelinho que ditou o triunfo pela margem mínima diante dos dragões.A título de curiosidade referir que José Mourinho também estreou-se como treinador principal em 2000/01, ao serviço do Benfica, e perdeu no Bessa por 1-0 com um golo de Duda.