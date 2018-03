O potencial que o avançado do Boavista Yusupha Njie tem vindo a demonstrar está a despertar o interesse de vários clubes europeus. Os axadrezados já foram mesmo abordados por representantes dos franceses do Marselha e dos espanhóis do Bétis.As sondagens foram superficiais, mas deixam a certeza que o jogador de 24 anos vai continuar a ser avaliado. O internacional gambiano chegou ao Boavista no último defeso a título de empréstimo dos marroquinos do FUS Rabat.João Gonçalo Silva