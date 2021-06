Yusupha renova com o Boavista até 2023

Yusupha vai continuar no Boavista. O acordo para a renovação de contrato foi oficializado esta terça-feira, com o avançado a estender a ligação às panteras até ao final da época 2022/23. "Estou muito feliz e orgulhoso pela confiança que todos depositaram em mim. Esta renovação tem grande significado para mim", referiu Yusupha aos meios do clube.





Com 27 anos, o dianteiro internacional pela Gâmbia vai entrar na 5.ª temporada de xadrez ao peito, emblema que representa desde 2017. Neste período apontou 15 golos em 78 jogos, sendo que dois deles foram no encontro com o Gil Vicente na reta final da última época, determinantes para a permanência do Boavista na 1.ª Liga."A última época foi muito intensa, mas felizmente acabou bem graças ao esforço e à união de todos. Estou muito feliz por ter contribuído de forma decisiva para que a época tenha terminado bem", vincou Yusupha, olhando para o futuro com ambição: "Aproveitei as férias para descansar e regressar mais forte. Quero fazer uma grande temporada."