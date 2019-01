Calasan é reforço do Chaves por três épocas e meia

O defesa sérvio Nemanja Calasan, de 22 anos, ex-Spartak Subotica, é reforço do Desportivo de Chaves por três épocas e meia, anunciou este sábado o emblema que ocupa o último lugar na Liga NOS."Desejamos a Calasan as maiores felicidades pessoais e profissionais ao serviço do nosso clube", realçou a formação de Trás-os-Montes no seu sítio oficial na Internet.O internacional pela seleção principal da Sérvia por uma ocasião foi contratado ao Spartak Subotica, atual 11.º classificado do principal escalão sérvio, e que está temporada participou na Liga Europa, tendo somando 23 jogos oficiais e apontado dois golos.O Desportivo de Chaves já apresentou dois reforços no mercado de inverno, os extremos Luther Singh, sul-africano emprestado pelo Sporting de Braga, e Rúben Macedo, português emprestado pelo FC Porto.O Galatasaray, da Turquia, anunciou na quarta-feira a contratação do defesa-central brasileiro Marcão aos transmontanos.O defesa português Filipe Brigues e o atacante georgiano Avto, rescindiram na quinta-feira o contrato que os ligava ao emblema de Chaves até ao final da temporada 2019/2020.