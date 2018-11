Sempre a crescer

Francisco Carvalho, presidente honorário do Chaves, principal investidor e pai dos líderes da SAD e do clube, inaugurou ontem o complexo desportivo com o seu nome, perante as principais figuras da região. Um investimento superior a 2,5 milhões de euros que contemplou a construção de dois campos relvados com medidas oficiais, um de relva natural e outro sintético, bem como várias infraestruturas de apoio.Durante a cerimónia, Francisco José Carvalho, presidente da SAD, congratulou-se com a obra e deixou a garantia de que o complexo não está concluído: "Pode haver um novo investimento com a construção de mais um campo, além da cobertura da bancada. Neste momento temos todas as condições, com um sintético de última geração onde joga a equipa-satélite para o Campeonato de Portugal e os escalões de formação nas competições nacionais, mas o crescimento foi sempre pensado para uma segunda fase."Também o presidente do clube, Bruno Carvalho, lembrou a importância deste complexo: "Para além de se evitarem deslocações com toda a logística necessária, é preferível que os associados e os pais vejam os treinos e jogos da formação na própria cidade, não precisando de sair."