Reforços a chegar

A SAD flaviense não se conforma com o último lugar da classificação no final da primeira volta do campeonato e está determinada a evitar a descida de divisão a todo o custo, pelo que os próximos dias serão decisivos para a administração dar corpo à profunda reestruturação que o plantel vai sofrer durante o mercado de inverno. Contratações cirúrgicas com o objetivo de dotar o grupo do técnico Tiago Fernandes com a experiência necessária para salvaguardar a continuidade do Chaves no principal escalão do nosso futebol profissional.

Recorde-se que, desde a reabertura do mercado de inscrições, os transmontanos já oficializaram as aquisições de Rúben Macedo e Luther Singh, elementos que chegaram a Trás-os-Montes a título de empréstimo do FC Porto e Sp. Braga, respetivamente, bem como a contratação do internacional sérvio Nemanja Calasan.

Contudo, apesar da sequência de resultados positivos que a equipa tem vindo a arrecadar nos últimos jogos, os flavienses não pretendem deixar a reformulação do plantel por aqui e Francisco Carvalho, presidente honorário do Chaves, está a desenvolver esforços no sentido de complementar a equipa com mais soluções.

Concretamente o turco Erdem Sen, médio que na época passada representou o Marítimo, o extremo Costinha, que representou o V. Setúbal nas últimas três épocas e meia, e ainda não está fora de hipótese a possibilidade do avançado Kléber, do Estoril, transferir-se definitivamente para Chaves.