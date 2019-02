António Filipe pica adeptos do Benfica

Os adeptos do Benfica não gostaram da demora nas reposições de bola em jogo, por parte do guarda-redes do Chaves, António Filipe, e ouviram-se tremendas assobiadelas, nomeadamente ao minuto 12. O curioso é que o guardião parecia estar a apreciar a ira benfiquista, pois chegou a dar sinal para as bancadas para que continuassem a assobiar.Tal voltou a acontecer durante a partida, embora de forma bem mais ligeira, pois passados poucos minutos Rafa desbloqueou o marcador e Manuel Mota também avisado o guardião que não ia permitir mais demoras, ou que mostraria cartão. Apesar da animosidade ter sido atenuada, António Filipe teve sempre direito a alguns ‘mimos’, inclusive aos 54’, quandoentregou ao árbitro um objeto que tinha sido atirado para junto de si. No final, o guardião referiu que o Benfica "não é do mesmo campeonato", mas mostrou "total confiança" na permanência.