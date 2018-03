O Chaves conseguiu uma fantástica recuperação na tabela classificativa, depois de um arranque de temporada de menor fulgor, e até já só está a um ponto do 5º lugar. É com esta motivação extra que a equipa orientada por Luís Castro vai receber o Sporting e tentar repetir os bons resultados averbados nas últimas deslocações dos leões a Trás-os-Montes.

Na época passada, ao empate a duas bolas para o campeonato seguiu-se um triunfo para a Taça de Portugal, com Carlos Ponck a ser o herói dos flavienses. De 1995 a 1999, último período do Chaves no principal escalão, o Sporting nunca lá venceu para o campeonato: três empates e uma derrota. O último triunfo aconteceu em dezembro de 2015, para a Taça de Portugal, com golos de Paulo Alves e Pedro Barbosa.

Noutro âmbito, Bressan (Bielorrússia) e Jorginho (Guiné-Bissau) foram convocados para os jogos que as suas seleções farão no final deste mês.

Autor: Paulo Silva Reis