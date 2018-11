Bressan assume erro com o Aves: «Enorme frustração»

O capitão do Desportivo de Chaves, Bressan, confessou esta terça-feira sentir "uma enorme frustração" e ter recebido "muitas críticas", após ter cometido um erro que ditou a derrota frente ao Desportivo das Aves, na 9.ª jornada da Liga NOS."Tenho recebido muitas mensagens de apoio e também muitas críticas, que aceito, mas algumas tem sido uma falta de respeito enorme com minha pessoa", atirou, assumindo "toda a responsabilidade" em declarações divulgadas na sua página oficial do Facebook.Um passe errado de Bressan, aos 56 minutos, levou ao 2-1 no marcador para a formação da Vila das Aves, que derrotou os transmontanos na partida que encerrou a nona jornada do campeonato, na segunda-feira.Depois de uma noite "difícil" de sono e sentindo uma "enorme frustração", Renan Bressan revelou ainda que após a partida pediu "desculpas sinceras" aos colegas de equipa e à equipa técnica.O brasileiro de 30 anos chegou ao Desportivo de Chaves a meio da temporada 2016/2017, sendo um dos capitães de equipa, e entende que em dois anos também tem conquistado "muitas coisas boas dentro do clube"."Se essas pessoas acham que o problema sou eu vou ser o primeiro a pedir para ir embora", garantiu.O médio que é naturalizado e internacional pela Bielorrússia destacou ainda que os adeptos devem "acreditar no grupo de trabalho" e que "a época está apenas no começo".Após a terceira derrota consecutiva na I Liga, o emblema 'flaviense' ocupa o 17.º e penúltimo lugar com sete pontos e no domingo visita o terreno do Sporting, terceiro com 19 pontos.