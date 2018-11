Bressan deixa garantia para o jogo com o Aves: «Só pensamos na vitória»

Bressan fez esta sexta-feira a antevisão à receção ao Aves, agendada para segunda-feira. O brasileiro naturalizado bielorusso diz estar apto para dar o seu contributo à equipa e assume que esta partida será de grande responsabilidade para os flavienses."Neste momento estamos cientes de que necessitamos de pontos e este jogo tem uma grande importância para nós. O futebol que temos praticado não condiz com os pontos e com a posição que ocupamos na tabela e segunda-feira, para além de estarmos de volta a casa, onde já não jogamos há muito, será contra um adversário direto neste momento. Só a vitoria está no nosso pensar," começou por dizer aos meios do clube o médio criativo dos flavienses, que espera por melhores dias."Esta temporada as coisas não me estão a correr muito bem. Primeiro foi o castigo de federação e depois a lesão que contraí ao serviço da seleção. Neste momento sinto-me recuperado e bem para dar o meu contributo à equipa, mas quem decide é o treinador e quando ele entender eu estou pronto para dar resposta," disse Bressan.