Bressan e o duelo com o Benfica: «Sabemos o que devemos fazer para pontuar»

O plantel do Chaves acredita na conquista de um resultado positivo no jogo desta segunda-feira, no Estádio da Luz, diante do Benfica. Os flavienses somaram um ponto nas duas últimas jornadas e Bressan espera que o grupo consiga dar uma resposta positiva em Lisboa."Esperamos fazer um jogo melhor que frente ao Boavista e, por consequência, alcançar um resultado bom. Sabemos as dificuldades que vamos enfrentar, pois o Benfica vive um grande momento, mas o nosso grupo está focado e o ambiente é muito bom entre nós. Sabemos o que podemos e o que devemos fazer para pontuar na Luz. Vamos lá para contrariar o Benfica", afirmou Bressan, de 30 anos, em declarações à assessoria do clube.Bressan não foi utilizado pelo treinador Tiago Fernandes nas duas últimas partidas, mas não é por isso que a sua confiança está beliscada, até porque da última vez que jogou, diante do Marítimo (1-0), há três jornadas, fez a diferença. "O míster precisou de mim, entrei e fiz o golo da vitória. Por isso estou sempre pronto, assim que os míster precisar estaremos prontos", referiu o médio.