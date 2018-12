Brigues, Filipe Melo e Avto de regresso para a receção ao Guimarães

O defesa Filipe Brigues, o médio Filipe Melo e o atacante Avto regressaram este sábado aos convocados do Chaves para a receção ao Vitória de Guimarães, no domingo, em jogo da 11.ª jornada da Liga NOS.

O técnico do emblema flaviense, Daniel Ramos, chamou 20 jogadores para a partida frente aos vimaranenses e continua sem poder contar com os defesas Maras e Nuno André Coelho, e o médio João Teixeira, por lesão.

Face à última partida, a vitória por 2-1 no terreno do Santa Clara para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, ficaram de fora o defesa Marlon Rangel e o avançado Mika, que habitualmente representam a equipa satélite do Desportivo de Chaves.

Já por opção, o treinador Daniel Ramos não chamou o lateral esquerdo Djavan.

O Chaves, lanterna-vermelha do escalão máximo do futebol português, com sete pontos, recebe no domingo, às 17H30, o Vitória de Guimarães, atual sétimo classificado com 15 pontos, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Ricardo e António Filipe.

Defesas: Paulinho, Hugo Basto, Lionn, Filipe Brigues, Marcão e Luís Martins.

Médios: Jefferson, Bressan, Eustáquio, Ghazaryan, Filipe Melo e Bruno Gallo.

Avançados: Avto, William, Niltinho, André Luís, Platiny e Perdigão.