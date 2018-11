Bruno Carvalho sugere "Liga com três clubes"

A arbitragem de Tiago Martins no jogo com o Sporting deixou os responsáveis do Chaves extremamente desagradados. Apesar de os transmontanos terem optado por não reagir de forma oficial, Bruno Carvalho, presidente do clube, utilizou a sua página de Facebook para dar voz à indignação.Numa publicação acompanhada de uma imagem de Tiago Martins e de outra do lance entre William e Bas Dost, que resultou em penálti para o Sporting, o líder do clube apontou o dedo ao árbitro e sugeriu uma Liga portuguesa com três clubes apenas. "Eis a imagem da prepotência, a da arrogância e da triste realidade do futebol português. (...) Obediência, vassalagem, tudo pelos ‘grandes’ e nada contra os ‘grandes’ (a não ser quando combatem entre si... então sim, também vale tudo). Enquanto a mentalidade não mudar, enquanto os próprios dirigentes dos clubes não deixarem de ser ‘também’ eles de um ‘grande’, não vale a pena ter ilusões. Em Portugal, se calhar, mais valia haver uma Liga apenas com 3 clubes. A minha opinião não resulta apenas do facto de o meu clube ter sido escandalosamente roubado em dois lances (...) Que Deus lhe perdoe, porque não sabe o que fez. Eu até poderei perdoar, mas será impossível esquecer", escreveu Bruno Carvalho, que pouco mais de uma hora depois acabou por apagar a publicação.