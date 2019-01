Centrais a mais exigem solução

A SAD flaviense tem poucos dias, até ao fecho do mercado, para resolver o problema do excesso de recursos para o eixo da defesa. Após as contratações do argentino Campi e do sérvio Calasan, o plantel orientado por Daniel Ramos passou a contar com seis centrais, dado que os recém-chegados se juntaram a Maras, Nuno André Coelho, Hugo Basto e Marlon Rangel.Colocar dois desses ativos seria o cenário ideal para garantir o equilíbrio do grupo, pelo que o Chaves encontra-se a estudar o dossiê no sentido de decidir qual será a melhor linha de rumo a adotar. As novidades têm de surgir em breve.