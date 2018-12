Chaves com cinco 'baixas' para a visita ao Belenenses

O Chaves apresentou esta sexta-feira uma lista de convocados com cinco ausências, devido a lesão, para a deslocação ao terreno do Belenenses, no sábado, às 15H30, em jogo da 12.ª jornada da Liga portuguesa.

Os defesas Lionn e Maras, os médios Bruno Gallo e João Teixeira e o avançado Niltinho, todos com problemas físicos, não são opção para o treinador Daniel Ramos.

O emblema de Trás-os-Montes divulgou ainda, na conferência de imprensa, que o defesa Nuno André Coelho, embora já recuperado de lesão, não está disponível para ir a jogo.

O técnico dos flavienses chamou todos os 19 jogadores disponíveis e fez regressar à lista de convocados o defesa esquerdo Djavan e o avançado Mika, que habitualmente compete pela equipa B dos transmontanos.

O Chaves, último classificado da Liga, com sete pontos, visita no sábado, às 15H30, o Belenenses, nono colocado, com 15 pontos, em jogo da 12.ª jornada da prova, que se realiza no Estádio do Jamor, em Lisboa.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Ricardo e António Filipe.

Defesas: Paulinho, Hugo Basto, Filipe Brigues, Marcão, Djavan e Luís Martins.

Médios: Jefferson, Bressan, Eustáquio, Ghazaryan e Filipe Melo.

Avançados: Avto, William, André Luís, Platiny, Mika e Perdigão.