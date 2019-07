Chaves conquista I Troféu Emílio Macedo ao vencer Rio Ave

O Desportivo de Chaves, da II Liga portuguesa de futebol, conquistou esta quarta-feira o I Troféu Emílio Macedo ao receber e vencer por 1-0, com golo de André Luís, o Rio Ave, do principal escalão.O encontro disputado no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, além de ser o jogo de apresentação aos sócios, serviu também para homenagear o antigo presidente e presidente honorário do Desportivo de Chaves, Emílio Macedo, falecido em 2017.O avançado brasileiro André Luís decidiu o encontro em cima dos 90 minutos, com um cabeceamento vitorioso após um canto, numa fase em que os transmontanos criavam mais perigo.O Rio Ave entrou melhor e na primeira parte esteve perto de marcar por Diego Lopes e Murilo, mas não conseguiu chegar ao golo e o jogo tornou-se mais lento e equilibrado na etapa complementar.O técnico dos vilacondenses, Carlos Carvalhal, lançou um 'onze' sem qualquer reforço, alinhando de início com Paulo Vítor na baliza, Junio, Matheus Reis, Nélson Monte e Messias na defesa, Filipe Augusto, Tarantini e Diego Lopes no meio campo e Gabrielzinho, Murilo e Bruno Moreira no ataque, enquanto Nuno Santos e Said ficaram de fora do desafio por questões físicas.Antes da partida, além da apresentação dos jogadores que compõe o plantel, o emblema flaviense ofereceu ainda uma camisola ao atual treinador do Rio Ave, que representou o Desportivo de Chaves na temporada 1985/1986 e entre 1993 e 1995.O Rio Ave tem um duplo compromisso, no seguimento da pré-temporada, no dia 27 de julho, defrontando em casa o Cerveira, do Campeonato de Portugal, às 11:00, e o Famalicão, da I Liga, às 19:30, em Vila Nova de Famalicão.Já o conjunto transmontano defronta quinta-feira, às 17:00, a sua equipa satélite, do terceiro escalão, para mais um encontro de preparação, no Complexo Desportivo Francisco Carvalho, em Chaves.