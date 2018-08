Continuar a ler

As oportunidades repartiram-se e a primeira surgiu no lado do Gijón, com Pablo Perez a recuperar uma bola e a servir Nacho, que rematou contra Maras. Na resposta, João Teixeira conquistou um livre direto e na transformação atirou à figura. Mais perto do intervalo, William podia ter adiantado a equipa da casa no marcador, após passe de Eustáquio, mas em plena grande área atirou para defesa de Marino com os pés.Na segunda parte, a equipa flaviense entrou melhor e dispôs de duas boas situações, por João Teixeira, aos 48 minutos, e Eustáquio, aos 54. Na outra baliza, Isma Cerro obrigou Ricardo a duas boas defesas, após jogada individual, aos 58 e 70 minutos.O Chaves joga no dia 11 de agosto, às 21 horas, no terreno do campeão nacional, FC Porto, para a primeira jornada do primeiro escalão.Ricardo, Brigues, Maras, Marcão, Luís Martins, Filipe Melo, Stephen Eustáquio, Ghazaryan, João Teixeira, Avto e William.: António Filipe, Bressan, Perdigão, Mika, Bruno Gallo e Platiny.: Daniel Ramos.: Marino, Molinero, Alex Perex, Babin, Canella, Cristian, Hernan, Nacho, Carmona, Lod e Pablo Perez.: Isma Cerro, André Sousa, Traver, Peybernes e Geraldes.: Ruben Baraja.: André Santos (Associação de Futebol de Vila Real).Nada a assinalar.: cerca de 700 espetadores.