Chaves empresta avançado João Paredes ao Mafra

O avançado João Paredes é reforço do Mafra, do segundo escalão, até ao final da temporada por empréstimo do Chaves, anunciou esta quarta-feira o clube da Liga NOS.Em comunicado publicado no site oficial, o emblema de Trás-os-Montes desejou "o maior sucesso ao atleta neste novo desafio".O atacante, de 23 anos, foi contratado no início da temporada ao Vizela, do Campeonato de Portugal, e tem competido pela equipa satélite dos transmontanos, no mesmo escalão, tendo somado 20 jogos oficiais e 12 golos.Apesar de ter sido duas vezes convocado para jogos da Liga NOS, pela equipa principal, o avançado, que tem contrato por mais três temporadas e meia com os flavienses, não foi utilizado.No Mafra, que ocupa o sétimo lugar da 2.ª Liga, com 25 pontos, João Paredes pode fazer a sua estreia nas competições profissionais.Com formação feita na Naval 1.º de Maio, Sporting, Académica e Vitória de Guimarães, João Paredes jogou como sénior no Anadia, entre 2015 e 2017, e no Vizela, na última época.