Chaves manifesta total confiança na Liga para fazer cumprir o "manual de licenciamento"

O prazo de entrega dos pressupostos para a inscrição na 1.ª Liga terminou à meia-noite de terça para quarta-feira e, tal comoadiantou na sua edição impressa, o Chaves é um dos clubes mais atentos a essa situação e, mais concretamente, a eventuais falhas por clubes que têm um lugar reservado na próxima edição da Liga NOS.O emblema flaviense encontra-se preparado para todos os cenários, inclusive para construir um plantel ao nível do mais alto escalão do futebol nacional, case esse cenário se coloque e exista, de facto, incumprimento por parte de alguma das equipas da 1.ª Liga.Contactada por, a SAD do Chaves manifestou total "confiança na Liga" para fazer cumprir tudo o que está previsto nos regulamentos."O Grupo Desportivo de Chaves - Futebol SAD, tem total confiança que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, irá fazer cumprir escrupulosamente os regulamentos e o manual de licenciamento, incluindo veracidade de documentos e tempo de apresentação dos mesmos", explicou ao nosso jornal.