Chaves não se conforma com a validação da inscrição do V. Setúbal e vai recorrer

O Chaves emitiu, esta tarde, um comunicado onde reage à decisão do Conselho de Justiça, que validou a inscrição do V. Setúbal na Liga NOS . Os transmontanos lamentam que a candidatura sadina tenha sido aceite, mas não se consideram resignados perante esta realidade."Afigura-se, assim, necessária a apreciação desta questão pelos órgãos jurisdicionais competentes para o efeito, o que a GD Chaves fará, recorrendo de imediato, por não se resignar com a decisão hoje proferida", refere o comunicado do Chaves. O recurso, esse, seguirá para o Tribunal Arbitral do Desporto."A Grupo Desportivo de Chaves - Futebol SAD (GD CHAVES) informa que, no decorrer do dia de hoje, foi proferido pelo Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol um Acórdão que determinou a aceitação da candidatura da Vitória Futebol Clube – Futebol SAD (VFC) na I LIGA (Liga NOS).Pese embora, a argumentação e fundamentação que o Conselho de Justiça da FPF fez verter na sua decisão, a GD Chaves reafirma a posição que inicialmente propugnou e que oportunamente consignou em tal recurso.De facto, há que lamentar que após os sucessivos Planos Especiais de Revitalização que foram incumpridos por tal sociedade desportiva, as inúmeras notícias veiculadas pelos meios de comunicação social que reportaram incumprimentos e irregularidades aos Regulamentos da LPFP, culminando com as declarações do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol e bem assim dos órgãos sociais de tal instituição, tal candidatura tenha sido aceite.Cumpre, pois, verificar e analisar com acuidade e diligência tal candidatura na medida em que os Regulamentos e demais Diplomas devem ser observados e escrupulosamente cumpridos por todos aqueles que integram tais competições.A GD Chaves sempre pugnou pela verdade e justiça desportiva, pelo que no uso legítimo dos seus direitos não poderá resignar-se perante todo o enquadramento que subjaz à aceitação da candidatura da VFC.É, pois, neste contexto que a GD Chaves entende que se impõe que a candidatura da Vitória Futebol Clube seja efectivamente analisada e escrutinada com a acuidade necessária por forma a garantir o efectivo e integral cumprimento dos Diplomas aplicáveis, com especial incidência no Manual de Licenciamento para a época desportiva de 2019/2020.Afigura-se, assim, necessária a apreciação desta questão pelos órgãos jurisdicionais competentes para o efeito, o que a GD Chaves fará, recorrendo de imediato, por não se resignar com a decisão hoje proferida.Chaves, 19 de Julho de 2019O Conselho de Administração da GD Chaves"