Chaves repete convocatória para a visita ao Marítimo

O Desportivo de Chaves repete a convocatória da vitória sobre o Portimonense para a deslocação ao terreno do Marítimo, na sexta-feira, em jogo da terceira jornada da Liga NOS.O treinador dos transmontanos, Daniel Ramos, não tem qualquer baixa para a viagem à Madeira, onde irá reencontrar a equipa que orientou nas duas últimas temporadas, e esta quinta-feira chamou os mesmos 19 jogadores da jornada anterior.Apesar de já ter cumprido castigo após a expulsão na primeira jornada, no Estádio do Dragão, na derrota frente ao FC Porto, o médio João Teixeira, reforço ex-Benfica, que na época passada jogou no Vitória de Setúbal, ficou de fora das escolhas.Os restantes não convocados são o guarda-redes João Paulo, o defesa Hugo Basto e o médio Jefferson.O jogo realiza-se no Estádio dos Barreiros, no Funchal, está agendado para as 20h30.: Ricardo e António Filipe.: Paulinho, Nuno André Coelho, Luís Martins, Nikola Maras, Marcão, Djavan e Filipe Brigues.: Filipe Melo, Stephen Eustáquio, Ghazaryan, Bressan e Bruno Gallo.: Avto, William, Niltinho, Perdigão e Platiny.