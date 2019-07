Chaves vence Gil Vicente na última partida de preparação

O Chaves, da 2.ª Liga, venceu esta quarta-feira por 2-1 o Gil Vicente, do principal escalão, no último jogo de preparação das duas equipas para a época 2019/2020, realizado na localidade transmontana.No derradeiro teste antes da estreia na Taça da Liga, a equipa da casa mostrou eficácia pelos seus avançados, com Platiny a inaugurar o o marcador, aos sete minutos, e André Luís, lançado ao intervalo, a aumentar a vantagem, aos 50.Já o Gil Vicente, reduziu aos 78 minutos, por Kraev, com o reforço búlgaro, emprestado pelo Midtjylland, da Dinamarca, a fazer o 'golo do encontro', com um remate de meia distância ao ângulo superior esquerdo.Apesar do domínio durante grande parte do encontro, que se realizou no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves, o Gil Vicente não aproveitou as oportunidades.O técnico da equipa de Barcelos, Vítor Oliveira, de regresso à Liga, lançou de início o guarda-redes Bruno, os defesas Alex Pinto, Rúben Fernandes, Rodrigo e Arthur, os médios Soares, João Afonso e Leonardo e os avançados Erick, Lourency e Sandro Lima.A formação minhota defronta em casa, no sábado, às 18:00, o Desportivo das Aves, também da Liga NOS, para a segunda fase da Taça da Liga, enquanto o Chaves visita o Nacional, também do segundo escalão, às 16:00, para a mesma competição.