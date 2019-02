Com três centrais na manga

Tiago Fernandes testou no treino de ontem um esquema com três centrais, podendo muito bem ser assim que a equipa se vai apresentar amanhã na Luz. Caso assim seja, não será uma novidade por completo, já que na 2ª parte do duelo com o Sp. Braga o técnico também utilizou Maras, Campi e Calasan em simultâneo.

Tendo em conta que o Benfica atua com duas referências na frente e que está a atravessar uma fase de grande fulgor ofensivo, Tiago Fernandes acredita que com um esquema de três centrais a baliza que estará à guarda de António Filipe pode ficar mais segura. Em Braga, há duas semanas, essa tática acabou por não ter sucesso, com os flavienses a sofrerem o golo do empate poucos minutos depois da alteração estratégica do treinador. Na altura, Tiago Fernandes abdicou de um extremo, Niltinho, para lançar Calasan. Amanhã, se optar então por três centrais, não será de estranhar que atue com uma frente ofensiva mais móvel, até porque não pode contar com a sua principal referência ofensiva.

William fora das contas

Depois de ter saído com queixas musculares no jogo com o Boavista, William teve uma recaída no treino de ontem e é carta fora do baralho para a deslocação à Luz. Além do ponta-de-lança também Luther Singh saiu queixoso da sessão e está em dúvida para o duelo de amanhã.