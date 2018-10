Complexo é oficial sábado

Há festa marcada para sábado, em Chaves, com a inauguração oficial do Complexo Desportivo Francisco Carvalho. A nova estrutura, que já tem sido utilizada com frequência desde o início da época, possui valências idênticas à de uma verdadeira academia de formação, com dois relvados, um deles sintético, e os edifícios de apoio, como balneários e posto médico. Trata-se de um dos grandes projetos da direção flaviense, agora concluído e com a finalidade de aproveitar melhor no futuro as camadas de formação, propósito ao qual não foi alheia a aposta na chamada equipa-satélite que milita no Campeonato de Portugal.

Entretanto, Daniel Ramos deu início à preparação do jogo com o Aves, promovendo uma sessão de vídeo com o plantel. Eustáquio tem de cumprir castigo e não há lesionados.