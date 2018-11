Daniel Ramos: «Existe desigualdade no futebol português»

O técnico do Chaves, Daniel Ramos, mostrou-se descontente com a arbitragem de Tiago Martins no encontro que terminou com a vitória do Sporting, por 2-1 "Vou ser comedido porque não me interessa estar a falar a mais. O jogo podia ter um desfecho diferente por aquilo que se passou. Fizemos um jogo positivo frente ao Sporting.Tivemos a capacidade de sofrer e lutar até ao final. A minha rapaziada merecia chegar ao final e festejar. Não deixaram", analisou o treinador, que foi mais longe quando comentou os lances da expulsão de Bruno Gallo e no penálti que deu o segundo golo ao Sporting."Não restam muitas dúvidas. Infelizmente, sinto que existe desigualdade no futebol português em diversos jogos. Quantos lances destes [penálti sobre Bas Dost] acontecem no jogo e não são penálti? Muitos. Porquê hoje? Quem foi prejudicado? Também a expulsão do Gallo foi exagerada. Num jogo em que tínhamos necessidade. Sentimos que o tudo que demos não foi suficiente. Quando é assim, olhamos para o lado. Ficamos impotentes, essa impotência é complicada de digerir. Há que pensar já no próximo jogo", concluiu.