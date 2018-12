Daniel Ramos: «Foi um jogo equilibrado em tudo menos no resultado»

Daniel Ramos, treinador do Chaves, lamentou o desaire caseiro deste domingo diante do V. Guimarães."Foi um jogo equilibrado, em tudo, e apenas não foi no resultado. Foi equilibrado na vontade de vencer, na entrega, na criação de oportunidades, na forma como as equipas foram dominando, repartindo o controlo do jogo. Houve vantagem para a equipa que marcou primeiro e foi mais feliz. Nós tivemos boas oportunidades e não conseguimos, pois se tivéssemos marcado íamos a procura da vitória. Lamentámos não sair do jogo com pontos, fizemos o suficiente para tal e com a sensação de que hoje não fomos felizes. Conseguimos uma exibição novamente agradável e não materializámos em pontos o que têm sido as exibições", referiu."O Douglas foi o homem do jogo e fez uma grande exibição, foi intransponível em determinadas situações, fazendo grandes defesas que deram confiança à sua equipa. Estamos numa posição na tabela que nada corresponde às exibições da equipa e resta-nos trabalhar para procurar bons resultados e esperamos conseguir já no próximo jogo", concluiu o técnico.