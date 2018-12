Daniel Ramos: «Não acredito que isto dure muito mais»

Daniel Ramos, treinador do Chaves, analisou a derrota deste sábado diante do Belenenses sublinhando que a sua equipa tem produzido futebol soficiente para ganhar, mas a infelicidade tem sido mais forte."É difícil explicar alguns jogos, e não foi só neste que a equipa foi infeliz. Temos uma sensação amarga pela sequência de resultados, mas ao mesmo tempo uma sensação boa por termos qualidade e sermos iguais aos outros. Hoje, voltámos a ter bolas no poste, oportunidades falhadas, e é uma situação ingrata. Mas não acredito que isto dure muito mais. Acredito que vamos ser felizes, pois existe trabalho, união, e o que está a acontecer é uma anormalidade", referiu."Como treinador sinto uma tristeza grande, por mim, pelo clube e pelos jogadores, porque sei que a nossa posição não é nada condizente com as exibições que temos feito. Hoje fizemos uma grande primeira parte, grande controlo, e um lance fortuito resulta no golo do Belenenses. Na segunda parte partimos o jogo, assumimos um risco maior, mas novamente com infelicidade à mistura. Devia ter sido um resultado diferente e nunca uma derrota", acrescentou o técnico.