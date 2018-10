Daniel Ramos: «Não tenho dúvidas em dizer que a vitória podia ter sido para o Chaves»

Daniel Ramos considerou que os jogadores do Chaves fizeram o suficiente para saírem do terreno do Rio Ave com a vitória, apesar daO treinador acredita ainda que a equipa pode criar mais ocasiões de golo face ao número de aproximações à baliza adversária."Fizemos mais do que o suficiente para levar pontos, e não tenho dúvidas em dizer que a vitória podia ter sido para o Chaves e não para o Rio Ave, pelo domínio e controlo permanente da nossa parte.Estivemos muito vivos no jogo, dificultámos as movimentações ofensivas do Rio Ave, com exceção do lance do golo. Devia ter sido um desfecho diferente em termos de resultado, apesar de não termos estado bem a finalizar.As nossas aproximações de perigo à baliza contrária nem sempre resultam em remates, e, pela quantidade de vezes que o conseguimos, temos de criar mais oportunidades. Temos de melhorar nisso, falta-nos alguma objetividade e agressividade no último terço.Quando sofremos o golo estávamos por cima, próximos de sermos nós a marcar, e com o jogo controlado.Estas são duas boas equipas do campeonato, e parabéns ao Rio Ave, pelo que tem feito, mas diferença, neste jogo, esteve no que cada equipa conseguiu aproveitar. Nós não estamos a responder com resultados às boas exibições. Se assim fosse estávamos junto do Rio Ave na tabela e até com mais pontos".