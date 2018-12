Daniel Ramos quer "um clique" do Chaves para voltar às vitórias

O treinador Daniel Ramos disse esta sexta-feira que falta "um clique" para o Chaves regressar aos bons resultados e que isso irá acontecer já na visita ao Belenenses, no sábado, para a Liga NOS."Notamos que a equipa está próxima de dar um clique e tenho a plena convicção que vamos lutar por um bom resultado", afirmou o técnico do emblema transmontano, na antevisão à partida da 12.ª jornada do principal escalão.O clube de Chaves somou cinco derrotas nas últimas cinco jornadas do campeonato e ocupa o último lugar, com sete pontos, mas Daniel Ramos deixou elogios ao trabalho semanal dos jogadores, garantindo que estão "focados em conquistar um bom resultado"."Este jogo foi preparado com cuidado, com concentração e grande orientação para aquilo que queremos que aconteça na partida e vamos com ambição forte e legítima", assegurou.Apesar do último lugar na tabela, o treinador dos 'flavienses' disse acreditar que o clube ainda está "muito a tempo de ficar no lugar que quer e merece", pois, para Daniel Ramos, o que está a faltar ao Desportivo de Chaves é "bola na rede"."Nos jogos em que marcamos primeiro vencemos e precisamos também de ter a felicidade de aproveitar uma das muitas oportunidades que estamos a criar", explicou, desejando ver "a eficácia a aparecer".Segundo o técnico, a equipa de Trás-os-Montes está a sair de cada jogo com a "sensação de estar a ser penalizada" por "algo específico e muito próprio de quem não está com felicidade".Apesar disso, garantiu que o conjunto 'transmontano' mantém a convicção de que precisa de "mais concentração, dedicação ao jogo e atenção ao pormenor para sair dos resultados negativos".O adversário do Desportivo de Chaves não perde há cinco jogos na Liga e Daniel Ramos alertou ainda para um "jogo complicado", pela boa fase que o Belenenses atravessa.Para a Taça da Liga, em 18 de novembro, os flavienses também visitaram o terreno dos lisboetas, onde venceram por 1-0, e Daniel Ramos espera repetir o "bom resultado".O técnico confirmou ainda as ausências, por lesão, dos defesas Lionn e Maras, dos médios Bruno Gallo e João Teixeira e do avançado Niltinho.O Chaves, último classificado da Liga, com sete pontos, visita no sábado, às 15H30, o Belenenses, nono colocado, com 15 pontos, em jogo da 12.ª jornada da prova, que se realiza no Estádio do Jamor, em Lisboa.