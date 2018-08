Daniel Ramos: «Temos de aproveitar a possibilidade de fazermos pontos fora»

O treinador do Chaves, Daniel Ramos, garantiu esta quinta-feira que pretende ver a sua equipa à procura de pontos na deslocação ao terreno do Marítimo, na sexta-feira, na terceira jornada da Liga NOS."Temos de aproveitar a possibilidade de fazermos pontos fora, neste campeonato que antevejo difícil e que terá algumas surpresas", destacou na conferência de imprensa de antevisão à partida.O emblema de Trás-os-Montes somou a primeira vitória na jornada anterior, em casa com o Portimonense por 2-0 , depois da derrota por 5-0 na jornada inaugural no terreno do FC Porto, e Daniel Ramos entende que "é diferente jogar neste momento contra uma equipa grande, ou as restantes equipas, fora de casa".Apesar das dificuldades esperadas, a ambição dos flavienses passar por vencer e procurar ter "os mesmos comportamentos" quer nas partidas fora, quer nos jogos em casa."Trabalha-se melhor em cima de vitórias, a alegria é outra, e com exibições boas ainda é melhor, por isso esperamos manter os níveis de exigência, concentração e eficácia defensiva e ofensiva neste jogo", analisou.A partida na Madeira marca o reencontro entre o treinador do Chaves e a sua anterior equipa, que orientou nas duas últimas temporadas. "É um clube que me diz muito e que espero que atinja os seus objetivos", realçou, esperando um encontro difícil frente a um "adversário de valor".O técnico dos transmontanos sublinhou ainda o facto de o Marítimo ser "muito forte" em casa, considerando que essa "mística" continua presente, pois os madeirenses venceram no seu terreno o Santa Clara por 1-0, na primeira jornada da Liga NOS.Com o período de transferências a aproximar-se do final, Daniel Ramos explicou que o assunto está entregue à administração, esperando poder ver reforçado o plantel, nomeadamente no ataque."Se conseguirmos contratar, esperamos que entrem jogadores com valor para acrescentar mais capacidade de resposta à equipa", adiantou.O Desportivo de Chaves visita o Marítimo na sexta-feira, às 20h30, no Estádio dos Barreiros, no Funchal, para a terceira jornada da Liga NOS.