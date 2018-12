Daniel Ramos: «Um abraço a todos os valentes transmontanos»

O treinador Daniel Ramos acredita que os objetivos do Chaves vão ser "alcançados e superados nas três competições", disse esta segunda-feira após ter rescindido com o clube da I Liga."Acredito que, apesar das circunstâncias atuais, a qualidade e o caráter da equipa e as condições do clube, juntamente com o trabalho desenvolvido, vão permitir que os objetivos sejam alcançados e superados nas três competições", realçou o técnico em mensagem publicada na sua página oficial na rede social Facebook.O técnico de 47 anos garantiu ainda levar "na memória" os feitos conquistados, desejando "as maiores felicidades" para o clube e deixando "um abraço a todos os valentes transmontanos".O Chaves e Daniel Ramos rescindiram hoje por mútuo acordo o contrato que era válido até ao final da temporada 2019/2020.O emblema transmontano ocupa o último lugar da I Liga, com sete pontos, estando ainda em competição nos oitavos-de-final da Taça de Portugal e na fase de grupos da Taça da Liga, prova onde nunca tinha chegado a uma fase tão avançada.