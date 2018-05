Continuar a ler

Trata-se de um jovem cujo potencial há muito foi identificado pelo clube transmontano, dado que, ao longo da última temporada, David Moura foi observado com regularidade pela prospeção do Chaves. O brasileiro, que chegou a Portugal com apenas 18 anos para a formação de Vila Franca de Xira, não demorou muito tempo a chamar a atenção do Benfica, que representou ainda no escalão de juniores, bem como na equipa B.



David Moura, brasileiro de 21 anos que tanto pode jogar no meio-campo como no corredor esquerdo da defesa e que nas últimas três temporadas esteve ao serviço do Vilafranquense, vai ser reforço do Chaves para a próxima temporada.Entendimento, contudo, ainda sem confirmação oficial, mas que a SAD transmontana deverá assumir nos próximos dias, tendo em vista o acordo estabelecido recentemente entre as duas partes.

Autor: Paulo Silva Reis