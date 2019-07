Diego Galo: «Vamos conseguir os nossos objetivos»

Cinco dias depois de ser apresentado como reforço do Chaves, Diego Galo prestou as primeiras declarações na condição de jogador dos transmontanos. O experiente defesa-central mostrou-se confiante para a nova temporada e revelou já estar adaptado à nova equipa."Cheguei duas semanas atrasado, mas está tudo a correr bem. Melhor é impossível. Em todos os clubes a que chego pretendo ajudar e jogo a jogo vamos conseguir o nosso objetivo. A cidade é acolhedora, a estrutura ótima e, para além disso, conheço bem o mister José Mota", afirmou o brasileiro de 35 anos.A preparação do Chaves continua esta quarta-feira, com um jogo frente ao SD Compostela, em Melgaço.D.M.