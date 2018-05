A equipa B do Chaves vai competir em 2018/19 no Campeonato de Portugal, anunciaram esta sexta-feira o clube e a SAD num comunicado conjunto. A formação secundária flaviense conquistou a Divisão de Honra da AF de Vila Real na época que agora terminou e clube e SAD entendem que "estão reunidas as condições que consideram necessárias para a participação num campeonato de âmbito nacional.""Face às notícias que tem vindo a público, o Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD esclarecem que, depois de ponderadas e analisadas todas as situações, a equipa satélite vai participar no Campeonato Nacional de Séniores na próxima temporada. O Clube e a SAD entendem que, neste momento, estão reunidas as condições que consideram necessárias para a participação num campeonato de âmbito nacional", pode ler-se no comunicado.

Autor: João Baptista Seixas