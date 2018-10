Eustáquio antevê o Rio Ave: «Vai ser um jogo complicado contra uma grande equipa»

Em vésperas da deslocação do Chaves ao reduto do Rio Ave, Stephen Eustáquio, médio do emblema transmontano, fez a antevisão ao encontro. Em declarações prestadas aos meios oficiais do clube, o jogador de 21 anos assumiu estar à espera de "um jogo complicado"."O Rio Ave é uma grande equipa e tem feito grandes campeonatos, mas nós queremos alcançar a vitória para os nossos adeptos", começou por dizer, não escondendo que este será um jogo importante. "O ano passado perdemos em Vila do Conde e queremos dar uma resposta. Também perdemos o último jogo com o Santa Clara, pelo que este é um jogo importante para nós. Queremos voltar às vitórias e apelamos aos nosso adeptos para marcarem presença", acrescentou.Instado a comentar a campanha que está a realizar ao serviço do Chaves, onde se tem afirmado como um dos bons valores do campeonato, Eustáquio confessou estar viver uma "boa época", para a qual o apoio "de todos" tem sido essencial. "A ajuda dos meus colegas, do staff e do clube em si, que é muito importante para mim, tem sido fundamental no meu crescimento. Estou a tentar corresponder às expectativas", concluiu.