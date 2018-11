Eustáquio é a única baixa do Chaves para a receção ao Aves

O médio Stephen Eustáquio, castigado, é a única baixa do Desportivo de Chaves para a receção ao Aves, segunda-feira, às 21h15, para a nona jornada da Liga NOS.O clube de Trás-os-Montes, orientado por Daniel Ramos, divulgou este domingo uma lista de convocados com 19 jogadores, sem o internacional sub-21 português, que irá cumprir um jogo de castigo, por ter visto na última jornada o quinto cartão amarelo na prova.Além de Stephen Eustáquio, o defesa Luís Martins também saiu da convocatória, por opção do técnico, enquanto o médio Filipe Melo está de regresso às escolhas de Daniel Ramos.O Chaves, 15.º classificado da Liga NOS, com sete pontos, recebe o Desportivo das Aves, último colocado, com quatro, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves, na segunda-feira, às 21h15, para a nona jornada.: Ricardo e António Filipe.: Paulinho, Lionn, Nuno André Coelho, Nikola Maras, Marcão e Djavan.: Jefferson, Filipe Melo, Bressan, Ghazaryan, João Teixeira e Bruno Gallo.: Avto, William, Niltinho, André Luís e Perdigão.