Eustáquio regressa aos convocados para a deslocação a Alvalade

Os defesas Nuno André Coelho e Djavan, titulares na última jornada, saem dos convocados, enquanto Eustáquio está de regresso para a visita do Desportivo de Chaves ao Sporting, no domingo, para a Liga NOS.Face à derrota em casa com o Desportivo das Aves na jornada anterior, por 2-1, o central Nuno André Coelho, por lesão, e o lateral-esquerdo Djavan, por opção, saem da lista de 19 convocados de Daniel Ramos.O técnico do emblema de Trás-os-Montes deixou também de fora o médio Filipe Melo, face à convocatória anterior.A novidade é o regresso do médio Eustáquio, após ter cumprido um jogo de castigo na última partida do campeonato.O defesa-central Hugo Basto e o lateral-esquerdo Luís Martins estão também de regresso às escolhas.O Sporting, terceiro classificado com 19 pontos, recebe no domingo, às 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o Desportivo de Chaves, penúltimo colocado com sete pontos, para a 10.ª jornada da Liga NOS.Lista dos 19 convocados:- Guarda-redes: Ricardo e António Filipe.- Defesas: Paulinho, Hugo Basto, Lionn, Nikola Maras, Marcão e Luís Martins.- Médios: Jefferson, Bressan, Eustáquio, Ghazaryan, João Teixeira e Bruno Gallo.- Avançados: Avto, William, Niltinho, André Luís e Perdigão.