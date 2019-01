Eustáquio rende quatro milhões

Stephen Eustáquio viajou ontem para o México, onde chega durante o dia de hoje. Antes, o médio despediu-se de forma emotiva do plantel e dos dirigentes do Chaves, deixando ainda uma palavra de confiança na permanência. A SAD transmontana, por sua vez, irá encaixar cerca de 4 milhões de euros com a venda do internacional sub-21 ao Cruz Azul, orientado pelo português Pedro Caixinha. No entanto, os flavienses ficam com 50% do passe de Stephen, o que significa que o jogador foi avaliado em 8 milhões de euros.

É, de resto, o maior encaixe da história do Chaves, que também vendeu Marcão por 3,5 milhões de euros ao Galatasaray. Ou seja, o valor total ascende a 7,5 milhões de euros, pelo menos para já, isto porque a SAD deverá lucrar ainda mais com a venda de Stephen Eustáquio.

O médio, de 22 anos, tem à sua espera um contrato válido para as próximas quatro épocas, mas só hoje é que vai colocar o preto no branco. Será a sua primeira aventura no estrangeiro, depois das passagens por Nazarenos, U. Leiria, Torreense, Leixões e Chaves.