Sérgio Conceição, filho de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi anunciado como jogador do Chaves. O lateral-direito, de 22 anos, que vestia a camisola do Cesarense, no Campeonato de Portugal, vai jogar na equipa satélite dos flavienses, de acordo com a informação disponibilizada pelo clube no Facebook."É um orgulho enorme representar um clube com a grandeza do Chaves", disse o jogador, citado pelo clube.