Filho de Sérgio Conceição em órbita até Chaves

‘Filho de peixe sabe nadar’ é um conhecido provérbio português utilizado quando os descendentes herdam as características dos pais e que assenta como uma luva ao clã de Sérgio Conceição.O agora treinador do FC Porto distinguiu-se como jogador profissional e parece que conseguiu passar esses genes a toda ‘a malta’ lá de casa, sendo que o exemplo mais recente desse potencial é agora associado ao seu primogénito, lateral-direito de 22 anos que também se chama Sérgio Conceição, e foi ontem oficializado como reforço da equipa satélite do Chaves.Salto qualitativo que pode vir a ser importante na carreira do ex-defesa do Cesarense pela perspetiva de o seu potencial despertar o interesse do técnico Tiago Fernandes e, assim, ter a oportunidade de ser chamado à equipa profissional dos transmontanos.Contudo, recorde-se que Sérgio Conceição é pai de cinco rapazes e apenas o mais novo ainda não pratica a modalidade porque aprendeu a caminhar há pouco tempo, apesar do técnico portista já ter confidenciado a paixão do rebento com as bolas que constantemente saltam em sua casa. Todos os restantes filhos jogam futebol e parecem bem lançados para uma carreira de alto nível. Para além do filho com o mesmo nome, o treinador conta ainda com Rodrigo, extremo canhoto de 19 anos na equipa B do Benfica, Moisés, avançado de 17 anos na formação do Feirense, e Francisco, avançado de 16 anos do FC Porto.