Filipe Brigues rescinde com os flavienses

O defesa português Filipe Brigues rescindiu contrato com o Desportivo de Chaves por mútuo acordo, anunciou esta quinta-feira o clube que ocupa o último lugar da Liga NOS."Deixamos uma palavra de agradecimento à postura profissional com que sempre defendeu o nosso clube", realçou o emblema de Trás-os-Montes no seu site oficial.O lateral-direito de 28 anos, que tinha contrato até ao final da época 2019/2020, foi contratado no início da temporada após três épocas na União de Leiria, do terceiro escalão, e realizou quatro partidas oficiais pelo conjunto transmontano.Lembre-se que o atacante georgiano Avto, de 27 anos, também rescindiu esta quinta-feira o contrato que o ligava ao emblema de Chaves até ao final da temporada 2019/2020, juntando-se também à saída de Marcão para o Galatasaray , ainda que neste caso numa transferência.O Chaves já apresentou dois reforços no mercado de inverno, os extremos Luther Singh, emprestado pelo Sporting de Braga, e Rúben Macedo, emprestado pelo FC Porto.