Filipe Melo rescinde com o Chaves por mútuo acordo

O médio Filipe Melo rescindiu "por mútuo acordo" o contrato que o ligava ao Chaves por mais uma temporada, anunciou esta terça-feira o clube da 2ª Liga."Agradecemos ao Filipe Melo todo o empenho e profissionalismo com que serviu o nosso clube, desejando-lhe os maiores êxitos pessoais e profissionais", destacou o conjunto flaviense, no site oficial.O português, de 29 anos, representou os transmontanos nas duas últimas temporadas, ambas no principal escalão, no qual somou um total de 20 jogos.Após três épocas no principal escalão do futebol português, os transmontanos estão de regresso à 2ª Liga e já anunciaram a contratação do guarda-redes Igor Rodrigues, de 24 anos, ex-Estoril e emprestado pelo Benfica por uma época.Também já foram assegurados o defesa brasileiro Rafael Viegas, de 25 anos (ex-Vizela), o avançado brasileiro Wagner, de 32 anos (ex-Paços de Ferreira) e o lateral-esquerdo José Gomes, de 22 anos (ex-Penafiel).O clube flaviense, que mantém o técnico José Mota, anunciou também as rescisões por mútuo acordo com o guarda-redes João Paulo, os laterais direitos Paulinho e Lionn, o lateral esquerdo Luís Martins, o médio e capitão Bressan e os médios Bruno Gallo e Ghazaryan.