A formação de Braga chegou ao primeiro golo aos 60 minutos, beneficiando de um autogolo de Paulinho, e fixou o resultado final aos 79 minutos, por Eynel.



Num encontro marcado pela elevada temperatura, a meio de cada parte as equipas fizeram uma pausa para hidratação e para que o relvado fosse regado.



O Chaves, da I Liga, perdeu esta quarta-feira em casa, por 2-0, o encontro de preparação diante do Sp. Braga B, do segundo escalão.A partida, realizada no Estádio Municipal Eng.º Branco Teixeira, em Chaves, apenas teve golos na segunda parte.

Autor: Lusa