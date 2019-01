Galatasaray confirma negociações com o Chaves a contratação de Marcão

O Galatasaray está em negociações com o Chaves, último classificado da Liga NOS, para a transferência do defesa central Marcão, anunciou esta quarta-feira o clube do campeonato turco.O campeão turco, adversário do Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa, confirmou na sua conta oficial na rede social Facebook a abertura de "negociações oficiais" com o clube de Trás-os-Montes para a transferência do defesa brasileiro.Fonte do Desportivo de Chaves confirmou à agência Lusa que Marcão está a trabalhar com o grupo às ordens do técnico Tiago Fernandes, mas recusou comentar a possível transferência do defesa para o campeão turco, atual quarto classificado na liga do seu país.O central, de 22 anos, já realizou 23 partidas oficiais pelos Chaves em 2018/19, tendo apontado três golos, nesta que é a sua segunda época no futebol português, depois de ter representado o Rio Ave na temporada transata, durante a qual somou 25 jogos e marcou um golo.O Chaves é o último classificado da Liga, com nove pontos, e recebe no domingo, às 17h30, o Tondela, 13.º colocado, com 18 pontos, para a 17.ª jornada.