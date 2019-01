Gastón Campi reforça defesa do Chaves

Está confirmada mais uma contratação de inverno para o plantel do Chaves. Trata-se de Gastón Campi, um defesa-central de 27 anos natural da Argentina.O jogador passou a última temporada e meia ao serviço do Estudiantes, um dos históricos emblemas do país das pampas, já depois de ter representado o Atlético Rafaela e o Racing Avellaneda.Campi chega a Trás-os-Montes emprestado pelo Estudiantes até ao final da presente temporada.Nas primeiras declarações como jogador dos flavienses, Campi mostrou-se "muito feliz" por estrear-se no futebol europeu. "Sou forte, bom no jogo aéreo. Vou dar o meu máximo para ajudar a equipa", referiu aos veículos de comunicação do Chaves.