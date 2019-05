Ghazaryan na estratégia

O avançado Platiny foi o homem do jogo frente ao Feirense porque saltou do banco de suplentes na reta final para selar o empate com dois golos, mas é o médio Ghazaryan – também ele suplente utilizado em Santa Maria da Feira – quem merecerá a confiança para regressar à titularidade na receção ao Vitória de Setúbal.

Alteração, contudo, em moldes distintos do habitual, uma vez que o técnico José Mota está a ponderar a possibilidade de lançar o arménio na linha média, mais concretamente na posição de Bruno Gallo. Uma adaptação de cariz ofensivo para conferir mais amplitude à manobra, de modo a corresponder à importância estratégica que a receção aos sadinos representa. Recorde-se que o treinador dos flavienses foi castigado com oito dias de suspensão por ter sido expulso frente ao Feirense e por esse motivo é o adjunto Paulo Sousa quem vai estar no banco a orientar a equipa.