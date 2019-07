Goleada sobre a equipa satélite no penúltimo jogo de preparação

O Desportivo de Chaves, da 2.ª Liga portuguesa, goleou esta quinta-feira por 4-0 a sua equipa satélite, do terceiro escalão, no penúltimo encontro de preparação para a nova temporada.Os dois primeiros golos surgiram na sequência de cantos, por Marlon Rangel (45 minutos) e Platiny (75), com João Paredes (80) e Tanko (90) a fecharam o marcador da partida disputada no campo relvado natural do Complexo Desportivo Francisco Carvalho, em Chaves.Após a conquista, na quarta-feira, do I Troféu Emílio Macedo, em memória do antigo presidente e presidente honorário do clube flaviense, com a vitória por 1-0 sobre o Rio Ave, do primeiro escalão, o técnico, José Mota, lançou de início jogadores menos utilizados e deu minutos a jogadores da equipa satélite que integram a pré-temporada com a equipa principal.O conjunto do segundo escalão apresentou no onze, naquela que foi a oitava partida de preparação, o guarda-redes Igor, os defesas Jean Felipe, Calasan, Hugo Basto e Baltazar, os médios Marlon Rangel, David Moura e Faissal e os avançados João Paredes, André Luís e Tanko.A formação flaviense faz no sábado, às 10:30, o último jogo de pré-temporada, recebendo o Vizela, do Campeonato de Portugal, partida que se realiza do Estádio Municipal Eng. º Manuel Branco Teixeira, em Chaves, e que tem entrada livre.