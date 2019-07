Guarda-redes de 17 anos assina contrato profissional com o Desportivo de Chaves

O guarda-redes Tomás Igreja, de 17 anos, assinou contrato profissional com o Desportivo de Chaves para as próximas três temporadas, anunciou hoje o clube da II Liga portuguesa de futebol.

Numa breve nota divulgada na rede social Facebook, o emblema de Trás-os-Montes destacou que esta é "mais uma aposta" nos jogadores da formação.

O jogador natural de Miranda do Douro, distrito de Bragança, fez formação no Mirandês e Bragança, e na temporada de 2018/2019 representou o Desportivo de Chaves na equipa de 'Juniores B', no campeonato nacional.

O conjunto flaviense anunciou também, em 14 de junho, a assinatura de contrato profissional com o avançado André Liberal, de 16 anos, e que na temporada passada se estreou enquanto sénior na equipa satélite, do Campeonato de Portugal, fazendo um golo em cinco partidas.