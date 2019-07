Guarda-redes João Paulo rescinde com Chaves

O guarda-redes brasileiro João Paulo rescindiu "por mútuo acordo" o contrato que o ligava ao Desportivo de Chaves por mais duas temporadas, disse esta sexta-feira o emblema da 2.ª liga."Agradecemos ao João Paulo todo o profissionalismo com que sempre serviu a nossa instituição e desejamos-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais em futuros desafios", realçou o emblema de Trás-os-Montes no seu sítio oficial na Internet.O jogador de 24 anos, formado no Flamengo, no Brasil, que tinha contrato até final da temporada 2020/2021, foi contratado na época 2017/2018 após duas épocas no S. Martinho, e integrou na época passada a equipa principal, realizando ainda 23 jogos na equipa satélite, do terceiro escalão.Após três épocas no principal escalão do futebol português, os transmontanos estão de regresso à II Liga e já anunciaram a contratação do guarda-redes Igor Rodrigues, de 24 anos, ex-Estoril e emprestado pelo Benfica por uma época.Também já foram assegurados o defesa brasileiro Rafael Viegas, de 25 anos (ex-Vizela), o avançado brasileiro Wagner, de 32 anos (ex-Paços de Ferreira) e o lateral-esquerdo José Gomes, de 22 anos (ex-Penafiel).O clube flaviense já anunciou as rescisões por mútuo acordo com os laterais direitos Paulinho e Lionn, o lateral esquerdo Luís Martins, o médio e capitão Bressan e os médios Bruno Gallo e Ghazaryan.